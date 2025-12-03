Cabot Guns presenta la Gothic Guardian

La Gothic Guardian è una pistola semiautomatica 1911 che la Cabot Guns ha prodotto in un solo esemplare.

È un pezzo unico, già venduto, «forgiato per coloro che dominano l’oscurità anziché temerla»: la Gothic Guardian fa parte di quella serie di pistole Cabot Guns destinate alla collezione di un solo appassionato.

Un occhio lo merita per il pregio della sua costruzione, nella quale l’intreccio filigranato di brunitura e nero («evoca l’eleganza un po’ inquietante» delle cattedrali medievali) ad alto contrasto fa risaltare la venatura dell’acciaio damasco di carrello, guancette e grilletto.

Nata nella fucina del mastro armaiolo Jason Morrissey, dal punto di vista tecnico la Gothic Guardian è una pistola 1911 tipo Government, taglia full size, calibro .45 acp; il cofanetto che la contiene è una sorta di reliquiario in legno di noce, impreziosito da inserti in acciaio e ottone lavorati dal mastro orafo Jeff van de Walker.

