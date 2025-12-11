Nella serie P211-Gto la Sig Sauer ha introdotto i modelli Equinox e Combat.

Sul fusto in acciaio inossidabile una sfoggia una finitura two-tone, l’altra Cerakote coyote brown: sono due, rispettivamente Equinox e Combat, le pistole semiautomatiche in azione singola calibro 9×19 mm con le quali la Sig Sauer ha deciso d’allargare la serie P211-Gto; in entrambi i modelli (il carrello è il Sig-Loc Pro, optic ready, con tagli di presa aggressivi; due i caricatori, da 21 e 23 colpi; scheletrizzato il grilletto flat) la canna, bull, misura 4,4”, ossia 112 millimetri, e si completa con un freno di bocca integrale Mach 3D.

L’Equinox sfoggia comandi E-Nickel e guancette GridLok in lega; sono invece in G10 quelle della Combat, la cui minigonna rimovibile velocizza le operazioni di caricamento. La tacca posteriore è fissa in entrambi i modelli; cambia la mira frontale, rispettivamente in fibra ottica e X-Ray3. La lunghezza totale, tipica di una pistola full size, raggiunge i 216 millimetri, cui corrisponde un peso di 1.305 grammi.

