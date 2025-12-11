Conto alla rovescia di Cabot Guns per una nuova pistola

Domani, 12-12, quando in Italia saranno le 18, la Cabot Guns svelerà le caratteristiche della sua nuova pistola semiautomatica.

Se ne sa poco (la data e l’ora di lancio, le 18 italiane di domani, 12-12; un possibile nome, The Ultimate Edc Companion, che potrebbe essere anche una definizione visto che Edc sta per everyday carry) e se ne intravede giusto la silhouette; eppure con quel poco, con quella silhouette e con quel conto alla rovescia la Cabot Guns ha acceso l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo, che ora aspettano di scoprire le caratteristiche della sua nuova pistola semiautomatica.

Per il momento c’è poco da fare se non attendere e salvare tra i preferiti la pagina web, per l’appunto 12-12-25, che sul proprio sito ufficiale la Cabot Guns ha dedicato alla novità.

