La Sig Sauer lancia la Freedom Series, le pistole per l’associazione di Charlie Kirk

Ogni volta che venderà una pistola della Freedom Series, la Sig Sauer destinerà 50 dollari alla Turning Point Usa, l’associazione fondata da Charlie Kirk.

La Turning Point Usa è l’associazione no-profit fondata da Charlie Kirk, l’attivista politico conservatore assassinato nello Utah nello scorso settembre: «per assicurarsi che la battaglia continui» la Sig Sauer ha deciso di destinarle 50 dollari ogni volta che venderà un esemplare della Freedom Series, la linea di pistole in edizione limitata prodotta appositamente.

Sono tre i modelli disponibili, le declinazioni speciali della 1911 XFull, della 1911 XCarry e della P365-XMacro; tutte condividono l’impiego dell’acciaio inossidabile per il fusto, le guancette custom G10, i due caricatori di otto colpi e soprattutto le incisioni con la parola «freedom», libertà, e la bandiera americana sulla finitura Cerakote bianca del carrello.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.