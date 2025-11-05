Smith & Wesson introduce la Performance Center M&P9 Shield X Carry Comp

Nella serie Performance Center M&P9 Shield X la Smith & Wesson ha introdotto il modello Carry Comp.

Le caratteristiche chiave stanno nell’ultima parte del nome, che come d’abitudine in casa Smith & Wesson è lunghissimo: l’ultima pistola polimerica della serie Performance Center M&P9 Shield X si chiama infatti Carry Comp, perché alle dimensioni ultracompatte (174,5 millimetri la lunghezza, 585 grammi il peso) aggiunge un compensatore, ossia un freno di bocca, PowerPort integrato nella canna fluted di 91,5 millimetri (passo di rigatura 1:10″), finalizzato a mitigare rilevamento e rinculo.

Sono due le versioni disponibili, differenti per la presenza o meno della sicura manuale al pollice: entrambe costano 699 dollari (per il prezzo in Italia occorre attende indicazioni dalla Prima Armi, da cui passa la distribuzione del marchio Smith & Wesson), e in entrambe il caricatore ospita 13+1 o 15+1 colpi calibro 9×19 mm.

Trattato con una finitura Armornite spalmata sull’acciaio inossidabile, il carrello presenta tagli di presa aggressivi e la piastra optic ready per l’installazione di un red dot dall’impronta analoga a quella di Shield Rmsc o Holosun K, utilizzabile insieme alla mira frontale AmerigloTrooper LumiGreen e alla tacca posteriore u-notch.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.