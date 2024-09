La Sig Sauer presenta la P320 XFive Sxg, pistola pesante da competizione

La XFive Sxg è il modello in cui la Sig Sauer declina la P320 come pistola sportiva pesante.

Concorrono al medesimo obiettivo la scelta dell’acciaio per ogni componente tranne le guancette (sono in G10, aggressiva la texture), della slitta a slot singolo e della canna bull di 5” (127 millimetri, al carbonio; inossidabile invece per fusto e carrello, con finitura sabbiata): per la Sig Sauer (Bignami il distributore italiano) il peso della nuova P320 XFive Sxg (Stainless steel X-grip), che raggiunge i 1.412 grammi, serve a mitigare al massimo il rinculo e il rilevamento.

Per questa pistola full size (216 millimetri la lunghezza totale) da competizione, chiaramente striker fired, la Sig Sauer si dice convinta di aver ottenuto «il mix perfetto di peso e bilanciamento»; puntano a rendere efficace l’utilizzo anche il grilletto flat, le potenzialità optic ready (impronta Delta Point Pro; il red dot può essere utilizzato insieme alla mira frontale in fibra ottica e alla tacca di mira regolabile) e la molla stile 1911 intercambiabile (5.440 grammi, disponibile anche da 6.350 e 7.255 grammi). Della dotazione di serie fanno parte tre caricatori da 21 colpi calibro 9×19 millimetri.

