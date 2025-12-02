La Smith & Wesson M&P 15-22 Sport nella variante Odg Topographic

Si chiama Odg Topographic l’ultima declinazione della carabina rimfire M&P 15-22 Sport annunciata dalla Smith & Wesson.
La topografia è la scienza che studia e rappresenta la superficie terrestre: a lei s’è ispirata la Smith & Wesson per l’ultima variante, per l’appunto Odg Topographic, della carabina rimfire M&P 15-22 Sport.
Spalmata sull’azione, sul copricanna (slot M-Lok, slitta Picatinny integrale) e sul calcio Magpul Moe-Sl, regolabile, la finitura Cerakote intende infatti replicare i segni convenzionali con cui le mappe rappresentano la conformazione del terreno.
Come in altre varianti dello stesso modello l’Odg Topographic si sviluppa lungo una canna lunga 16,5” (419 millimetri; passo di rigatura 1:15”, volata filettata ½x28 con tromboncino A2); in stile Msr i comandi.
Nei 589 dollari fissati come prezzo sul mercato internazionale (l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Prima Armi, che gestisce il marchio Smith & Wesson) entrano anche le mire Mbus e un caricatore di 25 colpi calibro .22 lr.
Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.