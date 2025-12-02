“Made for Trade”, lo slogan di Iwa 2026

Con la sua nuova campagna “Made for Trade” (nata per il commercio), Iwa OutdoorClassics , la fiera leader mondiale per il settore della caccia e del tiro sportivo, si posiziona come partner strategico per il settore: offre consulenza, promuove il networking e crea spazio per lo sviluppo e l’innovazione della gamma di prodotti.

Iwa continuerà anche nel 2026 (dal 26 febbraio al 1° marzo 2026, alla fiera di Norimberga) a fornire risposte mirate alle crescenti sfide politiche che mettono a dura prova il commercio specializzato internazionale, dalle incertezze normative alle pressioni economiche.

“La disposizione ottimizzata dei padiglioni affina il concept espositivo e garantisce una struttura ancora più chiara e in linea con le esigenze del settore”, fanno sapere gli organizzatori, “l’attuale stato di iscrizione sottolinea inoltre l’importanza di IWA OutdoorClassics 2026: numerosi marchi noti, tra cui SIG Sauer, tornano, inviando un segnale forte al settore”.

In qualità di mercato globale e spazio di lavoro per i decisori dell’industria e dei fornitori specializzati, Iwa 20206 aiuta i rivenditori specializzati a individuare tempestivamente le tendenze e a sfruttarle in modo mirato. Questo si traduce ora nel motto “Made for Trade”.

“Con questo nuovo approccio alla campagna, la fiera leader mondiale si posiziona come un partner inequivocabile per il settore, un luogo in cui non solo si presentano i prodotti, ma si concludono affari”, si legge nel comunicato.

L’opinione degli armaioli tedeschi

La fiera crea spazio per il networking, lo sviluppo della gamma di prodotti e l’osservazione del mercato, creando così un reale valore aggiunto. “Gli attuali sviluppi politici pongono sfide complesse ai rivenditori specializzati, dalle incertezze normative ai rischi economici“, spiega Michael Blendinger, presidente dell’Associazione degli armaioli e commercianti di armi tedeschi (VDB) e proprietario del rivenditore specializzato “AimZone”.

“Questo rende una piattaforma come Iwa OutdoorClassics ancora più importante, poiché non solo offre un palcoscenico per il settore, ma anche un’opportunità di scambio riservato. Con la sua campagna “Made for Trade”, la fiera invia un segnale forte: si impegna a concentrarsi sul settore, è orientata alle sue esigenze e crea un ambiente in cui innovazioni, tendenze e modelli di business possono essere sviluppati in modo mirato“, continua Blendinger.

Il ritorno dei grandi marchi

L’attuale stato delle iscrizioni a Iwa OutdoorClassics 2026 dimostra quanto sarà importante la stretta collaborazione tra industria e commercio anche in futuro: circa 750 aziende hanno già confermato la loro partecipazione e sono attesi oltre 1.000 espositori, di cui l’85% produttori internazionali.

Oltre a numerosi giganti del settore – tra cui Cz, Glock, Browning, Umarex, Carl Walther e Rws, tra gli altri – anche il numero di espositori che tornano è aumentato in modo significativo. Sig Sauer è uno dei nomi di spicco che tornano a Iwa OutdoorClassics 2026 e sarà presente con un proprio stand per la prima volta dopo diversi anni.

“Sono orgoglioso ed entusiasta che Sig Sauer parteciperà con un proprio stand a Iwa nel 2026“, afferma Daniele Palmieri, managing director, global commercial sales di Sig Sauer. “Negli ultimi anni abbiamo unito le forze con il nostro distributore tedesco e condiviso lo spazio, ma la nostra strategia aziendale – avvicinarci ai consumatori internazionali dopo aver affermato Sig Sauer come leader indiscusso negli Stati Uniti nei mercati militare, delle forze dell’ordine e commerciale – richiede una scelta diversa. Iwa offre la piattaforma ideale per entrare in contatto diretto con clienti esistenti e potenziali, presentare il nostro team internazionale in crescita e mostrare le ultime innovazioni, tra cui la pistola P211. Per noi, l’evento segna un’importante tappa per consolidare i rapporti, esplorare nuove opportunità di mercato e discutere le strategie future“.

Nuova disposizione dei padiglioni

Per soddisfare al meglio le esigenze dell’industria e del commercio, Iwa OutdoorClassics modificherà anche la disposizione dei padiglioni per il 2026. Iwa metterà a disposizione un totale di otto padiglioni, per una superficie complessiva di oltre 72mila metri quadrati.

In base all’evoluzione dell’offerta, i singoli segmenti saranno raggruppati in padiglioni. Nel complesso, ciò creerà più spazio per il segmento principale delle armi da fuoco da caccia e sportive.

I coltelli saranno esposti insieme ad accessori e abbigliamento da caccia nel padiglione 4. Il padiglione 5 sarà aperto al segmento delle armi da fuoco e in futuro ospiterà anche l’equipaggiamento tattico.

Informazioni su Iwa OutdoorClassics

Dal 26 febbraio al 1° marzo 2026, la fiera di Norimberga ospiterà Iwa OutdoorClassics, la principale piattaforma B2B per il settore della caccia e del tiro sportivo. La fiera presenta un’ampia selezione di prodotti: dalle armi da caccia, sportive e da softair alle munizioni, ottiche e coltelli, oltre ad abbigliamento di alta qualità, attrezzature per l’outdoor e equipaggiamento tattico.

Con oltre 120 Paesi rappresentati, Iwa crea una rete unica per decision maker, produttori e rivenditori specializzati. Colloqui personali e networking mirato creano preziose connessioni che plasmeranno il mercato di domani. Iwa OutdoorClassics rimane riservata esclusivamente ai visitatori professionali, concentrandosi quindi su un pubblico qualificato alla ricerca specifica di nuove opportunità di business.