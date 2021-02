La Springfield Armory Hellcat Osp ora anche con sicura manuale

Novità tecnica opzionale per la Springfield Armory Hellcat Osp.

Varia, varia ancora: a pochi giorni dal lancio dell’allestimento Rdp, la Springfield Armory Hellcat si presenta nell’ennesima veste. Il modello Osp (installazione rapida dell’ottica) sarà infatti disponibile anche con una sicura manuale ambidestra al pollice, da aggiungere ai sistemi di sicurezza passiva presenti di serie.

È l’unica variazione tecnica: la novità non incide dunque sulle caratteristiche, dalla canna da 76 millimetri al doppio caricatore (11 o 13 colpi) passando per il fusto in polimero nero, che in un anno e mezzo hanno reso l’arma notissima. 599 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale. Dal 2021 Springfield Armory è distribuita in Italia da Ruag.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.