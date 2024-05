La Springfield Armory Model 2020 Waypoint anche in azione lunga

La Springfield Armory ha cominciato a produrre la carabina bolt-action Model 2020 Waypoint in sei calibri ulteriori.

A .308 Winchester, 6,5 mm Creedmoor, 6 mm Creedmoor e 6,5 prc si aggiungono altri sei calibri, tutti in azione lunga (7 mm Remington magnum, 7 mm prc, .300 Winchester magnum, .300 prc, .270 Winchester, .30-06 Springfield): si amplia dunque il numero delle varianti in cui la Springfield Armory declina la carabina Model 2020 Waypoint, negli allestimenti Evergreen Camo e Ridgeline Camo; è quella con la canna di 24” (610 millimetri) in fibra di carbonio, stesso materiale impiegato per il calcio, o in acciaio inossidabile.

Per mantenere l’accuratezza entro i tre quarti di Moa la Springfield Armory ha confermato tutte le caratteristiche tecniche di base, a partire dal grilletto regolabile TriggerTech. Il prezzo sul mercato americano (in Italia il marchio è distribuito da Adinolfi) parte da circa 2.200 dollari.

