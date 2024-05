Weatherby Alpine Model 307 Mdt Carbon, la bolt-action in fibra di carbonio

La Weatherby Alpine Model 307 Mdt Carbon si caratterizza per l’impiego diffuso della fibra di carbonio.

Ha impiegato la fibra di carbonio sia, insieme alla lega di magnesio, per lo chassis, sia per la canna fluted Bsf spiralizzata (freno di bocca Accubrake Dst), intorno a un’anima in acciaio 416R: il carbonio la Weatherby non poteva che richiamarlo anche nel nome della sua ultima carabina bolt-action costruita sull’azione Model 307, l’Alpine Model 307 Mdt Carbon (3.499 dollari; in Italia la distribuzione passa dalla Bignami).

Il beneficio in termini di peso è evidente: in nessuno dei tredici calibri disponibili, in azione sia lunga sia corta, si finisce sopra i 3.130 grammi complessivi.

Rivestita con una finitura Cerakote, la nuova bolt-action Weatherby si completa con calcio collassabile (regolabili sia la length of pull sia l’altezza del poggiaguancia), grilletto regolabile TriggerTech (1.135 grammi il peso di sgancio minimo), sicura a due posizioni, estrattore stile M16, caricatore da 3+1 colpi e slitta Arca per treppiede o accessori.

I tredici calibri disponibili

560 mm (canna)

.308 Winchester

610 mm (canna)

.240 Weatherby magnum

.243 Winchester

.28 Nosler

.280 Ackley Improved

.300 prc

.300 Winchester

6,5 Creedmoor

6,5 Weatherby Rpm

7 mm prc

660 mm (canna)

.257 Weatherby magnum

.300 Weatherby magnum

710 mm (canna)

6,5-.300 Weeatherby magnum

