La Springfield Armory Sa-35 con la finitura lucida

Oltre che con quella opaca, la pistola semiautomatica Springfield Armory Sa-35 ora è disponibile anche con la finitura lucida su fusto e carrello.

Al fianco di quella opaca e di quella grigia (ne esiste anche una quarta, coyote brown, esclusiva Lipsey’s) ora c’è una finitura in più per la Sa-35, la pistola semiautomatica che la Springfield Armory ha prodotto ispirandosi al design originale della Browning Hp35: è bluizzata lucida, ottenuta mediante un processo particolare da cui prima della brunitura passa l’acciaio al carbonio del fusto e del carrello.

È lucido anche il caricatore, che ospita 15 colpi calibro 9×19 mm; per le guancette la Springfield Armory ha scelto il legno di noce, la cui tonalità contrasta efficacemente col resto della pistola, e l’ha zigrinato a passo fine. Ottenuta mediante rotomartellatura, la canna misura 4,7”, ossia 119 millimetri; 1:10” il passo di rigatura.

Complessivamente lunga 198 millimetri cui corrisponde un peso di 895 grammi, completata da un punto bianco frontale e da una tacca posteriore di tipo tattico, questa variante della Sa-35 costa 799 dollari; l’eventuale distribuzione sul mercato italiano passerà dalla Bignami.

