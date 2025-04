Oltre che in 9×19 mm, la Springfield Armory declina la Saint Victor Pistol anche in calibro 5,56×45 mm Nato: la canna misura 292 millimetri.

È lunga più del doppio di quella in 9×19 mm (5,5”), ma mantiene comunque le dimensioni compatte: realizzata in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio con finitura Melonite (copricanna free floating con slot M-Lok), la canna della Saint Victor Pistol nel nuovo allestimento 5,56×45 mm Nato misura infatti 11,5” (292 millimetri), e porta la lunghezza complessiva in un intervallo compreso tra 698,5 e 781 millimetri (peso 2.520 grammi).

La variabilità dipende dalla configurazione assunta dal calcio regolabile Sb-Tactical Sb-A3, caratterizzato dal design minimal che rende possibile l’imbracciata e dagli attacchi Qd ambidestri, ambidestri come la sicura a 45°:

Per il resto la Saint Victor Pistol conferma il grilletto flat placcato in nichel, costruito per favorire la manovrabilità negli spazi stretti (lo protegge un ponticello B5 Systems in polimero), la slitta Picatinny integrale, l’azione in allumino aeronautico 7075 T6 con finitura anodizzata tipo 3, le mire flip-up. Trenta i colpi nel caricatore.

Sul mercato internazionale la Saint Victor Pistol 5,56×45 mm Nato costa 1.150 dollari; in Italia l’eventuale distribuzione passerà dalla Bignami, che l’ha acquisita dall’inizio dell’anno. Negli scorsi giorni Marco Caimi ha provato la 2020 Waypoint calibro 7 mm prc: avete visto il video del test?

