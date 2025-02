Ecco la Pistol: la Springfield Armory Saint Victor in versione arma corta

La Springfield Armory declina la Saint Victor in una versione compatta, la Pistol, con canna di 5,5”.

S’accorcia la canna (140 anziché 406 millimetri; rigatura 1:10”), e con la canna la lunghezza complessiva (508-571,5 millimetri; peso 2.610 grammi): è un’arma corta, per l’appunto Pistol, l’ultima declinazione della Saint Victor proposta dalla Springfield Armory; l’obiettivo è «aumentare la facilità di gestione in spazi stretti».

Ciò che non diminuisce è la capacità del caricatore in acciaio, stile Colt: anche in questa versione ospita 32 colpi calibro 9×19 mm. Cambia ovviamente il calcio: non più il B5 Systems Bravo, ma l’Sb Tactical Sb A3, sempre imbracciabile e regolabile, con attacchi Qd a sgancio rapido.

Come il copricanna, sormontato da slitta Picatinny integrale, l’azione è realizzata in alluminio aeronautico 7075 T6 con finitura anodizzata tipo III; la canna è invece in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio con finitura Melonite.

Caratterizzata dal funzionamento blowback, completata da una sicura ambidestra a 45° e da un grilletto flat placcato in nichel, sul mercato internazionale la Saint Victor Pistol costa 1.099 dollari. Per sapere qualcosa dell’eventuale distribuzione in Italia occorre attendere comunicazioni dalla Bignami, che dall’inizio dell’anno ha acquisito il marchio Springfield Armory nella propria rete.

