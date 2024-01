L’Assoarmieri Award raddoppia

Al tradizionale Assoarmieri Award s’aggiunge un altro concorso, dedicato alle fotografie e ai video di tiratori e cacciatori.

C’è quello classico, per i migliori prodotti e le armerie, e poi c’è la versione Foto-Video per i tiratori, i cacciatori e gli appassionati d’armi: sono loro i protagonisti del secondo Assoarmieri Award 2024, il concorso organizzato dall’Assoarmieri in collaborazione con Editoriale C&C, la casa editrice che pubblica Armi Magazine, Caccia Magazine e Armi & Tiro, media partner dell’iniziativa.

Sono infatti loro, con immagini e video realizzati a caccia o durante una giornata dedicata al tiro dinamico, al tiro a volo o a un’altra disciplina di tiro, a competere direttamente per i premi (quattro buoni da 250 euro da spendere nell’e-store Beretta; una Benelli experience; un visore Digital Night Discoveryopt messo in palio da Adinolfi; un paio di scarponi Crispi Futura Gtx; un box Baschieri & Pellagri) messi in palio nelle quattro categorie, Community foto e Community video per gli amatori e Professional foto e Professional video per i professionisti.

Per partecipare è sufficiente caricare le immagini (dimensioni massime 5 megabyte) o i video (dimensioni massime 500 megabyte) sulla piattaforma dedicata. Per farlo c’è tempo fino all’8 febbraio; la giuria impiegherà i giorni seguenti per decidere chi siano i vincitori, che premierà domenica 18 febbraio nel corso di Eos Show 2024.

