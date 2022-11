Le armi di Elon Musk su Twitter

Su Twitter è comparso un post che raffigura le armi di Elon Musk; la didascalia è chiara, «il mio comodino».

È noto per il gusto di provocare quasi quanto per la mole dei suoi beni: non c’è da stupirsi che su Twitter sia comparsa anche un’immagine delle armi di Elon Musk. In una fotografia pubblicata quando in Italia era metà mattina di lunedì ad accompagnare quattro lattine di Diet coke ci sono infatti un revolver e un’arma corta tradizionale; e la didascalia è chiara, «my bedside table», il mio comodino. La provocazione prosegue nel secondo commento, «non ci sono scuse per la mancanza di sottobicchieri», e nel terzo, «mi chiamo Musket [non fatevela spiegare, ndr], Elon Musket».

Come sempre la platea s’è divisa tra chi lo attacca e chi rilancia con le immagini delle proprie armi; ciò genera un elevato numero d’interazioni, che Musk ricercava già da prima d’acquistare Twitter: a una decina d’ore dalla pubblicazione il post ha ricevuto quasi 41.000 retweet, quasi 21.000 citazioni e più di 620.000 like.

