Trofeo Pardini, il circuito di bench rest con armi ad aria compressa di libera vendita

Il Trofeo Pardini, circuito di bench rest con armi ad aria compressa di libera vendita, comincerà a marzo e si concluderà a settembre 2023.

Due categorie, sei tappe e una Gpr1 in palio: si presenta così il Trofeo Pardini, circuito di gare di bench rest con armi ad aria compressa di libera vendita (<7,5 Joule) in programma da marzo a settembre 2023; lo organizza la Shooting Academy in collaborazione con Air shooting Desio e Tiro a segno di Magenta (Mi).

Si potrà gareggiare in due categorie, ottica e diottra. Nella diottra è prevista una sottocategoria specifica per coloro che non possiedono una carabina dedicata e che dunque potranno utilizzare una di quelle (Walther Lg400, Feinwerkbau 800, Pardini Gpr1) messe a disposizione dagli organizzatori; sarà uno di loro a vincere la Gpr1 in palio.

Il regolamento del torneo sarà disponibile a breve sulla pagina web di Shooting Academy e sui suoi canali social; si possono comunque già chiedere informazioni via e-mail o WhatsApp, scrivendo un messaggio al numero 388 8974679. Per aver diritto a partecipare al torneo è sufficiente iscriversi a Shooting Academy, Air shooting Desio o Tsn Magenta; in attesa che comincino le gare è già possibile provare la Gpr1 prenotando un appuntamento con la Shooting Academy.

