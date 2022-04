Springfield Armory Garrison, la pistola 1911 calibro 9 mm

Oltre che in .45 Acp, la Springfield Armory Garrison è ora disponibile come pistola 1911 calibro 9 mm; confermata la doppia versione.

Le caratteristiche tecniche, la dotazione, il profilo tradizionale abbinato a materiali moderni e pure la doppia versione restano gli stessi, ma cambiano calibro e di conseguenza capacità del caricatore e prezzo: la Garrison che lo scorso novembre Springfield Armory aveva presentato in .45 Acp diventa ora una pistola 1911 calibro 9 mm. Da sette la capacità del caricatore monofilare passa a nove colpi; e sale anche il prezzo, 849 e 899 dollari rispettivamente per la versione in acciaio al carbonio bluito e quella in acciaio inossidabile.

La lunghezza della canna rimane fissata a 127 millimetri, così che la lunghezza totale non supera i 218 millimetri; cresce leggermente il peso, da 1.050 a 1.075 grammi. Springfield Armory ha deciso di mantenere le guancette in legno, la sicura manuale al pollice con beavertail esteso e sia cane sia grilletto scheletrizzati; confermate anche le mire utilizzabili in co-witness, quella frontale a un punto bianco e la tacca posteriore a due.

