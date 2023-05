Il report dell’osservatorio Nasgw consente di scoprire quali siano state le munizioni più vendute in America nel primo trimestre 2023.

È vero che i suoi stabilimenti produttivi non sono più circoscritti a Lecco, vero che dallo scorso novembre il Czechoslovak group ha acquisito il 70% delle quote, ma resta comunque un’eccellenza italiana: è legittima dunque la soddisfazione nel vedere che tra le munizioni più vendute in America nel primo trimestre 2023 ci sono anche le Fiocchi. Le sue full metal jacket calibro 9 mm da 115 grani guidano infatti la classifica di quelle per pistola a percussione centrale davanti a due Blazer (gruppo Vista outdoors), full metal jacket da 115 e 124 grani. Lo rivela il report Nasgw insieme al dettaglio delle armi preferite dal mercato.

Tripletta Pmc per le munizioni destinate alle carabine a percussione centrale, tutte full metal jacket nell’ordine per i calibri .223 Remington (55 grani) e 5,56×45 mm Nato (62 e 55 grani); per le rimfire la classifica dice invece Eley Match flat nose da 40 grani e Remington Golden bullet da 36 grani per il calibro .22 lr, inframezzate dalle Hornady V-Max calibro .22 Wmr da 30 grani.

Nell’elenco delle munizioni per i fucili a canna liscia guidano infine le Federal Top gun, seguite dalle Winchester Super-X: calibro 12 per entrambe.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.