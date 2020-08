La Cz Shadow 2 Orange è l’evoluzione, dopo oltre due anni di progettazione, della Shadow 2, presentata ufficialmente nel 2016, a sua volta erede della 75 Sp-01 Shadow, giunta in Italia nel 2012.

Il secondo capitolo della Shadow ha segnato un miglioramento rispetto al primo grazie alla scelta di mettere mano a uno degli elementi chiave di un’arma: l’ergonomia; la Shadow 2, infatti, è frutto di approfonditi studi e dei report dei tiratori che utilizzano Cz in tutto il mondo (in Italia il marchio ceco è importato da Bignami).

Capostipite d’eccellenza

All’origine di tutta la famiglia troviamo quell’esempio di genio progettistico che fu il modello 75, uno dei grandi classici che hanno saputo dire la propria a cavallo tra secondo e terzo millennio.

Nata nel 1976 e giunta sul mercato americano e in grandi numeri su quello globale solo nel 1993, la 75 ha rappresentato una delle migliori interpretazioni di quel segmento che gli americani hanno etichettato come Wonder Nine.

Questa parte del mercato è caratterizzata dalle moderne semiautomatiche calibro 9 millimetri con caricatore bifilare.

Segnaliamo anche il passaggio intermedio, poco prima della Cz Shadow 2 Orange, cioè la versione Or (Optic ready) di cui abbiamo trattato nel numero di ottobre 2019 di Armi Magazine.

