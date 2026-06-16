Le Sako Trg Sport per il tiro dinamico

Sako ha sviluppato le munizioni Trg Sport, calibro .223 Remington per il tiro dinamico sportivo.

Ottimizzate per l’impiego nelle carabine semiautomatiche con sistema di gas regolabile, si chiamano Trg Sport le nuove munizioni che la finlandese Sako, impegnata a ridurre al minimo le tolleranze e a uniformare prestazioni e accuratezza, ha sviluppato per il tiro dinamico sportivo.

Al momento è uno solo, il .223 Remington, il calibro disponibile; la palla, dal profilo Open tip match ottimizzato, pesa 53 grani. Promettendo che il rinculo resta ridotto, insieme al coefficiente balistico G1 di 0.220 Sako notifica che la velocità alla volata è pari a 960 m/s.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.