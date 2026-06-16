Per i 150 anni di Fiocchi convegno sulla difesa europea

A Roma Fiocchi ha organizzato un convegno dedicato a discutere delle sfide che la contemporaneità propone all’industria della difesa europea.

«Una piattaforma di dialogo» su uno dei due temi – l’altro è l’intelligenza artificiale – che stanno segnando la contemporaneità: così Fiocchi definisce il convegno romano che ha organizzato a Terrazza Civita per festeggiare il secolo e mezzo d’attività aziendale e che nel confronto sulla nuova difesa europea ha visto partecipare rappresentanti del mondo politico, delle istituzioni e delle forze armate.

Nel dibattito moderato da Flavia Giacobbe, direttrice di Aripress, sono intervenuti il ministro Guido Crosetto, Fausta Bergamotto, sottosegretaria alle Imprese e al made in Italy, il generale Carmine Masiello, capo di stato maggiore dell’esercito, il tenente generale Angelo Assorati, direttore Armamenti terrestri del ministero della Difesa, il senatore Maurizio Gasparri, Michele Nones, vicepresidente dell’Istituto affari internazionali, Alexander Ruesting, amministratore delegato di Fiocchi e David Chour, chief operating officer di Csg; Fiocchi segnala la presenza anche dei generali Giovanni di Blasi, Mauro D’Ubaldi, Giovanni Maria Iannucci e Giovanni Balestri, dell’ammiraglio Marco Tomasetti, del prefetto Paola Mannella.

Da sempre, nota Fiocchi, l’attività aziendale ha saputo unire «maestria artigianale e spinta evolutiva», esattamente ciò di cui ha bisogno l’industria della difesa per saper rispondere alle sfide che il mondo le propone.

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