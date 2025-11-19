Lo speciale Law enforcement 2025 disponibile nello shop di Newpaper19

Nello shop di Newpaper19 è disponibile lo speciale Law enforcement 2025, dedicato ai Gruppi d’intervento e antiterrorismo.
Con la formula «law enforcement» si definiscono gli operatori delle forze di polizia che, in missioni ad altissimo rischio soprattutto all’interno dei confini nazionali, agiscono in difesa della legge e contro il terrorismo: a loro Newpaper19, la casa editrice che pubblica Armi Magazine, ha dedicato uno speciale (84 pagine in versione cartacea, 16 euro il prezzo nello shop online).
Ci si concentra sui Gruppi di intervento italiani, francesi, spagnoli e britannici, approfondendo nel dettaglio il tipo di armamento ed equipaggiamento che questi operatori d’élite scelgono.
