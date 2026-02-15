Lo Weatherby Sorix nella versione Turkey

La Weatherby declina il fucile semiautomatico Sorix in una variante per la caccia al tacchino: è il Turkey, nei calibri 12 e 20.

Nasce per una pratica squisitamente americana come la caccia al tacchino, ma non è detto che il fucile semiautomatico Sorix Turkey (1.799 dollari) non sbuchi anche in Europa, ed eventualmente in Italia grazie alla Bignami: è riconoscibilissima l’ultima novità di casa Weatherby, un fucile semiautomatico calibro 12 e 20 (cameratura rispettivamente 89 e 76 millimetri, peso 3.175 e 2.900 grammi) dalle dimensioni più compatte del solito (1.143 millimetri la lunghezza complessiva); è riconoscibilissima perché alla finitura Cerakote Patriot brown spalmata sulla canna di 610 millimetri, sull’azione e sulla bindella s’abbina un calcio camouflage Mossy oak Original bottomland.

Il funzionamento è affidato al sistema inerziale Inertia reloading system; i comandi sono maggiorati e, grazie allo Shift system, ambidestri. La dotazione si completa con mira Lpa in fibra ottica, tacca flip-up, cinque strozzatori Crio-Plus, uno strozzatore Trulock e caricatore da 2+1 colpi in entrambi i calibri. La lunghezza di tiro è pari a 363 millimetri.

