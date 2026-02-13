Armi Magazine marzo 2026 è in edicola!

Armi Magazine marzo 2026 vi aspetta in edicola con tante curiosità, sorprese ed esclusive. In copertina la Saint Victor 9 mm Carbine, la prima Pcc (Pistol caliber carbine) in calibro 9×19 mm sviluppata da Springfield Armory

Tra le prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine marzo 2026, oltre alla Springfield Armory Saint Victor 9 mm Carbine, possiamo segnalare: Tanfoglio Match Pro cal. 9×19 mm, Beretta Ax800 Suprema cal. 12, Ruger Rxm cal. 9×19 mm, Fratelli Poli Memory “dedicata al papà” cal. .410, Beretta 80X Cheetah cal. 7,65 Browning e S&W M&P9 Shield Plus Pc Carry Comp cal. 9×19 mm.

Due sono le carabine ad aria compressa testate. La prima è la Fx Airguns Drs Classic Synthetic 500 in calibro cal. 5,5 mm, con calciatura sintetica per chi cerca peso e ingombro ridotti. La seconda è la Swarm Magnum Pro 10X Gen3i Ns, proposta da Gamo sempre in 5,5 mm, e si basa su un caricatore ad alimentazione inerziale orizzontale, che lo rende più leggero, compatto, sicuro e a basso profilo.

Come da tradizione, anche nel 2026 lo Shot Show – che si è svolto dal 20 al 23 gennaio al Venetian Expo + Caesars Forum di Las Vegas – è la fiera che apre l’anno solare. Vi proponiamo una carrellata su alcune delle armi corte e lunghe presentate, concentrandoci soprattutto sulla produzione extra-europea.

Il revolver mod. 1874 della Chamelot Delvigne prodotto a Liegi dalla Pirlot Freres, assieme al suo diretto successore, il “Bodeo 1889”, entrambi ordinanza del Regio esercito italiano, sono ormai di consueto utilizzo nell’attuale Campionato Uits ex-ordinanza corte nella specialità “Revolver nazionale”. Queste armi, presenti in epoche pregne di avvenimenti storici e mutamenti politici, utilizzavano la cartuccia calibro 10,35 a percussione centrale, comunemente denominata anche 10,40.

Procedendo nel nostro sempiterno studio sui prodotti per la manutenzione delle armi, vi presentiamo uno spray italiano degno di esame e utilizzo, l’Ambro-Sol “Sbloccante attivo con grafite”. Questa sostanza ne determina l’inconsueta formulazione, poiché la grafite è solitamente utilizzata in funzione lubrificante e antistatica. Era già presente, per esempio, nel grasso per pallottole usato dall’Us Army nel 1873, ed è utilizzata dai polverifici di tutto il mondo per aumentare la scorrevolezza dei granelli di propellente.

Sparare senza esporsi è di vitale importanza e questo contesto, sperimentato anche nei conflitti passati, ha portato allo sviluppo di soluzioni molto interessanti: le analizziamo in un avvincente reportage.

E ancora, su Armi Magazine marzo 2026 (per tutto l’anno, il prezzo sarà di 7,50 euro), la rubrica ‘Questione di legge’, la nuova “stretta” del governo sulla sicurezza e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.