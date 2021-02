Lone Wolf Ltd 19, la pistola compatta in stile similGlock

La Lone Wolf Ltd 19 è la pistola compatta con fusto nero e carrello nero, fusto nero e carrello argento o fusto grigio e carrello argento.

Da anni Lone Wolf è nota per l’aftermarket di Glock: negli ultimi tempi gli ha affiancato anche la produzione di armi, tra le quali si fa largo la pistola compatta Ltd 19 in sei versioni e dalle ascendenze chiare.

Ltd sta per Lighweight Tactical Defense: Lone Wolf ha infatti deciso di sfinare al massimo il carrello e il fusto Timberwolf per contenere il peso sotto i 540 grammi e favorire il porto. Anche il disegno dell’undercut è destinato ad aumentare la maneggevolezza dell’arma; con una guardia così possono apprezzarla anche i tiratori con le mani più grandi. Vanno nella medesima direzione il pulsante di sgancio del caricatore e l’hold open, maggiorati. 2.950 grammi il peso di sgancio del grilletto.

Sei le versioni, si diceva: fusto nero e carrello nero; fusto nero e carrello argento; fusto grigio e carrello argento; raddoppiare perché ogni combinazione (canna da 102 millimetri, carrello da 182) è disponibile nella variante V1 o V2, a 700 dollari.

