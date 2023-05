Migliaia di adesioni al programma di riacquisto armi dello Stato di New York

Secondo il procuratore generale di New York, Letitia James, il cui ufficio ha organizzato l’evento, oltre 3mila armi, compresi fucili automatici e le cosiddette “ghost guns” (“pistole fantasma”, cioè armi assemblate impiegando con varie componenti).

Le persone che hanno consegnato le armi hanno ricevuto buoni regalo da 500 dollari per la prima arma e 150 dollari per le successive. Nello scorso weekend sono state allestite nove sedi per il riacquisto delle armi in tutto lo Stato, di cui due a New York City.

In uno dei luoghi di riacquisto a Brooklyn, i funzionari hanno riferito di aver ricevuto 90 pistole in sole tre ore.

Nel frattempo a Syracuse, 751 armi da fuoco sono state consegnate dai residenti. La vasta resa è arrivata pochi giorni dopo che il sindaco di Siracusa, Ben Walsh, ha attribuito l’aumento del numero di pistole all’aumento del tasso di criminalità violenta della città.

James ha così commentato: “La violenza armata ha causato così tante tragedie evitabili e ci ha derubato di così tanti innocenti newyorkesi… Ogni arma che abbiamo rimosso dalle case di Syracuse e dalle strade è una potenziale tragedia evitata e un altro passo nella protezione delle comunità in tutto lo stato di New York”.

Quasi 14mila decessi nel 2023

Secondo il Gun Violence Archive 13.839 persone sono decedute a causa della violenza armata negli Usa finora nel 2023 (dati al 30 aprile); il suicidio ha rappresentato 7.920 di quei decessi, mentre 5.919 persone sono morte per omicidio, omicidio o incidenti involontarie.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.