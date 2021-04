Lowa Renegade II Gtx Hi Tf: comodi, flessibili e leggeri

Renegade II Gtx Hi Tf (in pelle primo fiore) e Renegade II N Gtx Hi Tf (la N sta per nabuk) sono gli ultimi due nati della famiglia Renegade di Lowa, e offrono comodità, flessibilità, leggerezza e un’ottima tenuta su tanti terreni diversi.

La fodera traspirante e impermeabile in Gore-Tex dei Lowa Renegade II Gtx Hi Tf garantisce anno dopo anno un comfort ideale e tiene lontana l’umidità che proviene dall’esterno in maniera efficace e durevole. Il materiale esterno, come dicevamo, è realizzato in robusta pelle primo fiore o nabuk, e la parte superiore della tomaia – molto alta – è rifinita in cordura per contrastare gli agenti esterni. La suola, stabile e collaudata, insieme al profilo ottimizzato della suola esterna Lowa Patrol – che isola dal caldo e dal freddo – soddisfa i requisiti di sicurezza antisdrucciolo e tenuta. Entrambi i modelli sono disponibili in tanti numeri e diverse larghezze, così da soddisfare qualsiasi esigenza in materia di calzata e comodità. Sono anche disponibili anche nel modello da donna, adattato all’anatomia del piede femminile.