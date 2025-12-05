L’Uits ufficializza l’importo delle quote d’iscrizione 2026

Sale l’importo delle quote d’iscrizione all’Uits nell’anno solare 2026.

Nel 2026 costerà un terzo in più, 40 euro anziché 30, l’importo della quota d’iscrizione all’Uits per tiratori, dirigenti di sezione e gruppi sportivi, tecnici, istruttori istituzionali, giudici di gara e frequentatori amatori o sostenitori: lo si apprende dalla circolare sul tesseramento diffusa nelle scorse ore insieme a quella sull’affiliazione dei Tsn (insieme ai gruppi sportivi sono il tramite obbligatorio per la procedura) e al manifesto.

Sale anche la quota d’iscrizione per tiratori juniores (25 euro, nel 2025 erano 15) e frequentatori promozionali, ossia magistrati e personale delle forze armate (15 euro). Diventa invece simbolica la cifra per i tiratori delle categorie Ragazzi, Allievi e Giovanissimi, cui si richiede soltanto un euro da corrispondere al Tsn.

Per mantenere la continuità del tesseramento e dunque conservare l’anzianità associativa è necessario perfezionare il rinnovo entro il 31 marzo.

