Magnum Research Deagle Black & Gold, la pistola da collezione nero-oro sbarca in Europa

Magnum Research annuncia che la sua pistola da collezione Deagle Black & Gold sarà disponibile anche in Europa.

Non più solo America: Magnum Research ha annunciato che la sua pistola da collezione Deagle Black & Gold sarà a breve disponibile anche in Europa. È un’arma iconica: al nero del fusto, in alluminio, e del carrello con finitura ossido abbina tante parti ben più preziose. La canna poligonale da 152 millimetri col suo perno di fermo, la base del caricatore, i comandi delle sicure, il percussore con suo alloggio, la leva di sgancio del carrello e del caricatore, il grilletto e la tacca di mira sono infatti realizzati in lega oro-titanio. Capace di sparare 7+1 colpi calibro .50 AE, la Magnum Research Desert Eagle Black & Gold costa 3.099 euro.

