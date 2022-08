Gare di bench rest, i risultati del Trofeo nazionale

Dalle ultime gare di bench rest sono usciti i nomi dei qualificati al mondiale.

Saranno Giarletta, Ricci Maccarini, Botta, Cera, Dibennardo, Farinelli, Clerici, Pecora, Maistrello e Re i tiratori che rappresenteranno l’Italia al 4° mondiale Wbsf, in programma in Lussemburgo dall’11 al 17 settembre: così dice il ranking alla fine del Trofeo Città di Pisa in cui sono state incardinate le gare internazionali di bench rest; si è gareggiato anche a Forlì per le altre categorie del Trofeo nazionale organizzato congiuntamente da Br Italia e Opes Italia insieme alle armerie Varide Cicognani e Dragone e agli sponsor Bignami, Paul Clean e Ruag-Rws.

Il riepilogo dei risultati

Sporter 50 metri

Individuale : 1° Matteoli (Pontedera), 2° Strobbe (Soave), 3° Galati (Bergamo)

: 1° Matteoli (Pontedera), 2° Strobbe (Soave), 3° Galati (Bergamo) Squadre: 1ª Soave (Beghini-Maistrello-Pozzani-Strobbe), 2ª Bergamo (Galati-Matteoli-Niccolai), 3ª Etna (D’Alì, Dibennardo, Pecora, Vadalà)

Light varmint 50 metri

Individuale : 1° Botta (Legnano), 2° Maistrello (Soave), 3° Cera (Caprino)

: 1° Botta (Legnano), 2° Maistrello (Soave), 3° Cera (Caprino) Squadre: 1ª Soave (Calcaterra-Maistrello-Pozzani), 2ª Legnano (Botta-Chiesa-Clerici-Roveda), 3ª Bergamo (Galati, Pieretti, Rifici)

Unlimited 50 metri

Individuale : 1° Clerici (Legnano), 2° Maistrello (Soave), 3° Galati (Bergamo)

: 1° Clerici (Legnano), 2° Maistrello (Soave), 3° Galati (Bergamo) Squadre: 1ª Legnano (Botta-Clerici-Re-Roveda), 2ª Soave (Calcaterra-Maistrello-Pozzani), 3ª Bergamo (Galati-Martino, Pieretti, Rifici)

Light varmint air 25 metri

Individuale : 1° Garbani (Vercelli), 2° Pantò (Napoli), 3° Brambilla (Castiglione delle Stiviere)

: 1° Garbani (Vercelli), 2° Pantò (Napoli), 3° Brambilla (Castiglione delle Stiviere) Squadre: 1ª Bergamo (Galati-Martino-Pieretti)

Heavy Varmint air 25 metri

Individuale : 1° Brambilla (Castiglione delle Stiviere), 2° Galati (Bergamo), 3° Pecora

: 1° Brambilla (Castiglione delle Stiviere), 2° Galati (Bergamo), 3° Pecora Squadre: 1ª Bergamo (Galati-Martino-Pieretti), 2ª Pistoia (Buono-Moncini-Pagnini-Pantò)

Factory

Individuale : 1° Tronchin (Treviso), 2° Donadi (Treviso), 3° Botti (Lugo)

: 1° Tronchin (Treviso), 2° Donadi (Treviso), 3° Botti (Lugo) Squadre: 1ª Lugo (Botti-Sarti-Graziani), 2ª Roma (Mecozzi-Collina-Maltese), 3ª Modena (Angela D’Amelia-Rossi-Alfonso D’Amelia)

Level-1

Individuale : 1° Forghieri (Modena), 2ª Nussio (Pordenone), 3ª Angela D’Amelia (Modena)

: 1° Forghieri (Modena), 2ª Nussio (Pordenone), 3ª Angela D’Amelia (Modena) Squadre: 1ª Modena (D’Amelia-Biamonte-Forghieri), 2ª Toscana (Marchetti-Bertagni-Ferretti), 3ª Pordenone (Baselli-Morassut-Winkler)

Open

Individuale : 1° Botti (Lugo), 2° Sarti (Lugo), 3ª Di Mauro (Ponte nelle Alpi)

: 1° Botti (Lugo), 2° Sarti (Lugo), 3ª Di Mauro (Ponte nelle Alpi) Squadre: 1ª Lugo (Botti-Sarti-Graziani), 2ª Ponte nelle Alpi open (Da Boit-Boito-Casagrande), 3ª Streghe di Ponte (Di Mauro-Pellegrinotti-Paladini)

Clt

Individuale : 1° Matteoli (Toscana), 2° Barzagli (Toscana), 3° Stegagnini (Bardolino)

: 1° Matteoli (Toscana), 2° Barzagli (Toscana), 3° Stegagnini (Bardolino) Squadre: 1ª Toscana (Matteoli-Barzagli-Labardi), 2ª Trento (Brgagana-Trentini-Micheloni), 3ª Bardolino (Bertoldi-Pippa-Dalle Vedove)

