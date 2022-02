Mercato delle armi in America: è arrivata la risacca?

Nasgw ha diffuso i dati sul mercato delle armi in America nel primo mese e mezzo del 2022: tiene solo il settore delle munizioni.

Potrebbe essere la risacca dopo la marea: se lo chiede la Nasgw analizzando i dati sul mercato delle armi in America nel primo mese e mezzo del 2022. Dal 1° gennaio a ora il settore ha infatti fatturato 324 milioni, contro i quasi 429 dello stesso periodo del 2021 (-24,4%; a proposito, avete visto quali sono state le armi più vendute per tipo e modello?) e i 347 della media triennale (-6,5%). Scende anche il mercato delle ottiche che fin qui ha incassato poco meno di 14 milioni; furono più di 26 nello stesso periodo del 2021 (-47,7%).

Va in controtendenza però il mercato delle munizioni, che continua a registrare numeri eccellenti. I dati parlano di 46,57 milioni incassati, contro i quasi 42 del 2021 (+10,6%) e i poco più di 30 della media triennale (+53,1%). Se si volesse abbozzare un’analisi banale si potrebbe dire che gli americani hanno smesso di comprare armi come nell’ultimo biennio, ma continuano a usarle; e se nel Paese ci sono tante armi in più rispetto all’epoca precovid (e preBiden: è una circostanza ricorrente, il giro d’affari aumenta quando alla Casa Bianca si avvicina un democratico da cui si temono misure restrittive), c’è bisogno di munizioni in proporzione.

