Sccy Dvg-1, doppia novità per la pistola compatta

Pistola compatta striker fired 9 mm, la Sccy Dvg-1 è ora disponibile come optic ready e in quattordici diverse combinazioni cromatiche.

Finalmente optic ready (compatibilità Shield) e in ben quattordici varianti cromatiche: Sccy ha scelto di rinnovare la Dvg-1, pistola compatta striker fired calibro 9 mm. Se per il carrello si sceglie l’acciaio a vista, il fusto in polimero può colorarsi di cremisi, arancio, azzurro, bianco e grigio; non c’è il grigio ma ci sono in più nero, flat dark earth, rosa, viola e verde in combinazione col carrello nero.

I dati tecnici restano quelli soliti: canna da 79 millimetri; lunghezza totale 152 millimetri; 440 grammi il peso; 10+1 colpi la capacità del caricatore; 2.495 grammi il peso di sgancio del grilletto. Sccy ha fissato a 370 dollari il prezzo base sul mercato internazionale, a salire a seconda delle varianti.

