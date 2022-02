La pistola Glock G19 Gen5, la Sig Sauer 716i, il fucile KelTec Tactical Ksg, la carabina Smith & Wesson M&P 15 Sport II: ecco le armi più vendute in America nel 2021.

Una pistola Glock, una modern sporting rifle Sig Sauer, una carabina Smith & Wesson, un fucile KelTec: sono queste le armi più vendute in America nel 2021 secondo la rilevazione di Nasgw. La Glock G19 Gen5 si prende il primo posto nella classifica delle armi corte davanti a un’altra Glock, la G43X, e alla Ruger-57; le fanno compagnia la Sig Sauer 716i (seconda la Century International Drako Nak9, terza l’Anderson Am15 optic ready), il KelTec Tactical Ksg (secondo l’Armscor Precision Tactical Ks7, terzo il KelTec Tactical Ks7) e la Smith & Wesson M&P 15 Sport II davanti a due carabine Ruger, l’Ar-556 nella versione sia tradizionale sia free floating.

Glock si prende quasi un quarto (24,06%) del mercato delle armi corte; situazione identica nelle carabine per Ruger (24,17%), che deve sporgersi molto all’indietro per veder arrivare qualcuno (Smith & Wesson, seconda, non raggiunge il 10%). Più contenuto il divario nelle altre categorie: in modern sporting rifle e fucili a canna liscia il primo posto se lo prendono Century International e Mossberg rispettivamente con il 10,64% e il 13,79%.

Le pistole più vendute in America nel 2021

Glock G19 Gen5 Glock G43X Ruger-57 Taurus G2C Glock G43 Smith & Wesson Shield Ez M&P9 S. & Wesson Shield Ez M&P M2.0 .380 ACP Smith & Wesson M&P Shield Plus 3,1” Glock G19 Gen3 Glock G19X

Le msr più vendute in America nel 2021

Sig Sauer 716i Century Draco Nak9 Anderson Am15 optic ready Smith & Wesson M&P Sport II 16” Century Mini Draco 7,75” Century Romanian Draco DiamondBack Llc Db10ccmlb Century Mini Draco 10,5” Pioneer Polish Hellpup Ak-47 Black Rain Ordnance Fallout Cold War

Le carabine più vendute in America nel 2021

Smith & Wesson M&P 15 Sport II Ruger Ar-556 Ruger Ar-556 free floating Colt M4 Carbine Smith & Wesson M&P 15-22 Ruger Ar-556 Mpr Ruger Ar-15 Smith & Wesson M&P 15 Sport II con calcio regolabile Radical Llc 556 Ruger Pc Carbine

I fucili più venduti in America nel 2021

KelTec Tactical Ksg Armscor Precision Tactical Ks7 KelTec Tactical Ks7 G-Force Tactical Gf2p Mossberg Home Defense 590 Century Centurion Bp-12 G-Force Gfy-112 Howa Citadel Boss Hog Howa Tactical Citadel Boss-25 G-Force Tactical Gf12Ar

I marchi di pistole più venduti in America nel 2021

Glock : 24,06%

: 24,06% Smith & Wesson : 16,23%

: 16,23% Ruger : 13,14%

: 13,14% Sig Sauer : 8,01%

: 8,01% Taurus : 6,53%

: 6,53% Springfield Armory : 4,15%

: 4,15% Cz Usa : 2,78%

: 2,78% Fn America : 2,31%

: 2,31% Colt : 2,17%

: 2,17% Canik: 2%

I marchi di modern sporting sporting rifle più venduti in America nel 2021

Century : 10,64%

: 10,64% Fn America : 8,7%

: 8,7% DiamondBack : 8,02%

: 8,02% American Tactical : 7,29%

: 7,29% Smith & Wesson: 6,27%

I marchi di carabine più venduti in America nel 2021

Ruger : 24,17%

: 24,17% Smith & Wesson : 9,06%

: 9,06% Henry Repeating : 8,51%

: 8,51% Savage : 7,74%

: 7,74% Century: 3,24%

I marchi di fucili più venduti in America nel 2021

Mossberg : 13,79%

: 13,79% Tristar Arms : 7,22%

: 7,22% Armscor : 5,81%

: 5,81% Savage : 5,58%

: 5,58% Browning: 5,34%

