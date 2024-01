Mercato delle armi in America: i dati finali del 2023

Com’è andato il mercato delle armi in America nel 2023? E quello delle ottiche e delle munizioni? Il report dell’osservatorio Nasgw consente d’averne un’idea.

In linea di massima identico a quello del 2022: grazie alla buona performance nell’ultima settimana (+3,1%) a fine 2023 il valore del mercato delle armi in America ha infatti raggiunto i 3,38 miliardi di dollari; lo rivela il consueto report periodico dell’osservatorio Nasgw che, segnalando la contrazione rispetto alla media del triennio precedente condizionata dal boom 2020-2021 (3,86 miliardi, -12,5%), fa sapere che sta lavorando al documento analitico relativo alle preferenze dell’ultimo trimestre.

Com’era preventivabile seguendone l’andamento nel corso dell’anno, il mercato delle munizioni chiude invece in leggero ritardo: i 438,02 milioni di dollari valgono infatti rispettivamente il 7,7% e il 6,4% in meno in confronto al 2022 (474,79 milioni) e alla media triennale (467,85 milioni).

Chiude invece in crescita il mercato delle ottiche, che da qualche settimana ha invertito l’andamento: il dato finale dice 135,87 milioni di dollari, il 4,8% in più rispetto ai 129,62 dell’anno precedente; la media triennale, 161,28 milioni, resta comunque più alta del 15,8%.

