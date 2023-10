Mercato delle armi in America: la situazione a inizio ottobre

Il consueto report della Nasgw consente d’analizzare l’andamento del mercato delle armi in America a inizio ottobre 2023.

Più o meno stabile con il rilevamento precedente: l’ultimo report della Nasgw racconta che a inizio ottobre il mercato delle armi in America è in ritardo di circa quattro punti percentuali rispetto ai dati dello stesso periodo dell’anno scorso (2,52 vs 2,64 miliardi). Resta stabile anche la contrazione rispetto alla media triennale, intorno al 15%.

Il mercato delle munizioni ha finalmente superato il muro dei trecento milioni (313,21); si resta però indietro rispetto sia al 2022 (385,61 milioni, -18,8%) sia alla media triennale (362,68 milioni, -13,6%).

Già nel report precedente la Nasgw aveva infine rilevato che il mercato delle ottiche s’è ormai allineato ai valori del 2022 (96,55 vs 97,57 milioni, -1%), anche se resta ampio lo scarto (-19,6%) con la media triennale ancora condizionata dal boom del biennio 2020-2021.

