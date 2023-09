Mercato delle armi in America: la situazione a metà settembre

Il report dell’osservatorio Nasgw consente d’analizzare l’andamento del mercato delle armi in America a metà settembre.

Il divario si sta leggermente riducendo: a metà settembre il valore del mercato delle armi in America è pari infatti a 2,35 miliardi di dollari (dati osservatorio Nasgw), equivalenti al 3,8% in meno rispetto al 2022 (2,45 miliardi) e al 15,7% in meno rispetto alla media dell’ultimo triennio completo.

Pur se meno sensibilmente s’accorciano le distanze anche nel mercato delle munizioni, che vale 292,48 milioni; erano 363,22 (-19,5%) nel 2022, 337,62 (-13,4%) se si considera la media triennale, rispetto alla quale il mercato delle ottiche (88,34 milioni) resta indietro di quasi il 20%, anche se ormai s’è sostanzialmente allineato ai valori del 2022 (90,18 milioni, -2%).

