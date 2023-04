Mercato delle armi in America: la situazione a metà aprile

Il consueto report periodico dell’osservatorio Nasgw consente d’analizzare l’andamento del mercato delle armi in America dopo tre mesi e mezzo del 2023.

In linea con l’inizio del mese: a metà aprile il mercato delle armi in America fa registrare una contrazione di circa un sesto rispetto allo stesso periodo del 2022 e di un quinto abbondante rispetto alla media dello scorso triennio. Lo rivela il consueto report periodico dell’osservatorio Nasgw, che fissa a 806,92 milioni i dollari incassati dall’inizio di gennaio dalle aziende prese in considerazione; l’anno scorso a metà aprile i milioni furono 977,3 (-17,4%), e per effetto del boom 2020-2021 la media triennale dei medesimi tre mesi e mezzo vale una ventina di milioni in più del miliardo (-20,9%).

Pressoché identica all’ultima anche l’analisi del mercato delle munizioni, che con 112,31 milioni cala dell’8,6% rispetto alla media triennale (qua il boom fu più contenuto) e del 20,2% rispetto ai 140,71 milioni dell’anno scorso.

S’accentua infine un altro po’ la contrazione del mercato delle ottiche, soprattutto rispetto al 2022. Tra i 30,74 milioni di ora e i 38,58 della media triennale si calcola una riduzione del fatturato pari al 20,3%; si resta molto indietro (-31,2%) anche rispetto alla media triennale. La Nasgw ha assicurato che a breve pubblicherà il report dettagliato sulle armi più vendute in America nel primo trimestre del 2023.

