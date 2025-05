Military armament corporation presenta la Mac IX

La Military armament corporation ha sviluppato la Mac IX, pistola semiautomatica stile Ar calibro 9×19 mm.

In America è nota come Pcc, pistol-caliber carbine, ma per i canoni europei la Mac IX, l’ultima novità della texana Military armament corporation (al momento nessuno distribuisce questo marchio in Italia), è una pistola semiautomatica: le sue dimensioni (la canna, con rompifiamma e filettatura ½x28, misura 6,5”, ossia 165 millimetri, per una lunghezza totale di 405 millimetri; 2.270 grammi il peso), infatti, la fanno rientrare tra le armi corte.

Per realizzarla la Military armament corporation ha usato componenti stile Ar, a partire da quello che costituisce l’impugnatura. L’azione (blowback il funzionamento) è realizzata in alluminio aeronautico 7075 T6 trattato con una finitura nera anodizzata; sulla slitta Picatinny integrale si può eventualmente installare un red dot da impiegare insieme alle mire (regolabili entrambe, sia la frontale sia la posteriore). Ciascuno dei caricatori stile Mp5 ospita 30 (+1) colpi calibro 9×19 mm.

Completata infine da un’asta con slot M-Lok e da una sicura con selettore a due posizioni, sul mercato internazionale la Mac IX costa 833 dollari.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.