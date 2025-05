Sk Guns aggiunge tre pistole da collezione alla Bespoke Collections

Nella Bespoke Collections la Sk Guns ha introdotto le pistole da collezione Roger Sampson Level D, Roger Sampson Vine and Leaf e The Moschetti 38 Colt.

L’americana Sk Guns ci ha abituati a scoprire pistole da collezione, talvolta ispirate a situazioni particolari (eventi storici, predatori, arte, divinità), talvolta no: è questo il caso degli ultimi tre arrivi, che si aggiungono alla serie Bespoke Collections.

1 di 3

Tutti e tre i modelli, con inserti in oro 24 carati e guancette in avorio di mammut, prendono il nome dal mastro incisore: la Colt 1911, calibro .45 acp con canna di 5” (127 millimetri), è la base sia per la Roger Sampson Level D (8.419 dollari) sia per la Roger Sampson Vine and Leaf (8.221 dollari); Mitch Moschetti ha invece lavorato sulla Colt Government Model 1911 per realizzare la The Moschetti 38 Colt (8.218 dollari), della stessa misura la canna ma .38 Super il calibro.

