Mkm Miura, il coltello chiudibile che piace agli Usa

L’Mkm Miura, disponibile dalla fine di luglio, è un robusto button-lock che porta il nome della storica supercar di Lamborghini, prodotta dal 1966 al 1973: ha vinto lo scorso anno l’Imported knife of the year al Blade Show di Atlanta.

Disegnato da Simone Tonolli, prodotto da Lionsteel (maestra nella realizzazione dei solid knives, cioè chiudibili con manico in unico pezzo) e distribuito dal Consorzio di Maniago (Maniago knife makers), l’Mkm Miura è disponibile in cinque versioni (prezzi da 400 euro), con lama in acciaio M390 (Hrc 58/60) con finitura satinata o stonewashed nera, lunga 69 mm e spessa 3 mm; c’è anche una versione con lama in damasco.

L’apertura della lama può sfruttare i due pioli (thumbstud) presenti su entrambi i lati della lama, dopo averla sbloccata premendo il pulsante posto nel bolster destro; è anche possibile aprirla con uno scatto del polso, in modo davvero fulmineo.

Infine, il manico e la clip sono in titanio, materiale che alleggerisce il Miura che pesa, infatti, solo 72 grammi.

Produttore: MKM

Modello: Miura

Designer: Simone Tonolli

Lunghezza totale: 169 mm

Lunghezza lama: 69 mm

Spessore lama: 3 mm

Peso: 72 g

Acciaio lama: Bohler M390 microclean

Durezza acciaio lama: HRC 58/60

Finitura lama: satinata

Sistema di apertura: Thumb stud

Sistema di blocco: Button lock

Materiale manico: Titanio

