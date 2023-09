Coppa del mondo di tiro a segno: Italia in testa al medagliere

Oro per Maldini e Sollazzo, bronzo per la coppia Varricchio-Monna: l’Italia è in testa al medagliere della Coppa del mondo di tiro a segno.

In attesa delle ultime due finali (oggi, alle 14 locali la pistola rapida 25 metri maschile e alle 16 locali la carabina 50 metri tre posizioni femminile) si può già dire che per la nazionale azzurra la spedizione in Brasile è stata più che positiva: dopo quella conquistata da Federico Maldini nella pistola 10 metri, nel fine settimana la Coppa del mondo di tiro a segno ha infatti portato in dote un’altra medaglia d’oro; l’ha conquistata Danilo Sollazzo nella carabina 10 metri sconfiggendo 251-250 il tedesco Maximilian Dallinger.

Al momento in testa al medagliere, unica nazionale ad avere ottenuto due titoli, l’Italia si fregia anche d’una medaglia di bronzo: l’ha vinta la coppia Varricchio-Monna (16-2 sulla Lettonia) che nella pistola 10 metri mixed team s’è piazzata dietro Serbia e Cina.

Non sono invece arrivate medaglie nella carabina 10 metri mixed team (nella finale per l’oro 16-12 della coppia tedesca Janssen-Ulbrich sull’Ungheria) e femminile (solo settima Sofia Ceccarello; ha vinto l’indiana Elavenil Valarivan), nella pistola 25 metri femminile e nella carabina 50 metri tre posizioni maschile, gare nelle quali l’oro l’hanno ottenuto rispettivamente l’ungherese Veronika Major e il cinese Yukun Liu.

