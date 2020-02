Mondiali di biathlon 2020 al via: Lowa è fornitore ufficiale

Lowa fornirà scarpe e calzini ai volontari impegnati nell’organizzazione dei Mondiali di biathlon 2020. Dodici le medaglie in palio

Per i prossimi undici giorni Anterselva, in Alto Adige, farà da quinta ai Mondiali di biathlon 2020, giunti alla 51ª edizione. A dare supporto al coordinamento c’è un marchio noto: Lowa fornirà infatti calzature e calzini a tutti i volontari impegnati nell’organizzazione. L’evento tiene a battesimo un modello specifico di scarpa, l’Antholz Gtx Mid: in combinazione con i calzini, la sua fodera termica protegge il piede da condizioni meteo avverse. «Come marchio di calzature» sottolinea l’amministratore delegato di Lowa Alexander Nicolai «ci sentiamo partecipi dell’entusiasmo e della gioia per questo evento outdoor». Le speranze azzurre si posano sulle spalle di Dorothea Wierer, oro nel campionato del mondo 2019. Le dodici gare andranno in diretta su Eurosport (canale 210 e 211 di Sky).

Il programma dei Mondiali di biathlon 2020

13 febbraio (14.45): staffetta mista

14 febbraio (14.45): sprint femminile

15 febbraio (14.45): sprint maschile

16 febbraio (13.00): inseguimento femminile

16 febbraio (15.15): inseguimento maschile

18 febbraio (14.15): individuale femminile

19 febbraio (14.15): individuale maschile

20 febbraio (15.15): staffetta mista a coppie

22 febbraio (11.45): staffetta femminile

22 febbraio (14.45): staffetta maschile

23 febbraio (12.30): mass start femminile

23 febbraio (15.00): mass start maschile

