Mondiali di biathlon 2020, prima medaglia per l’Italia

L’Italia inaugura i Mondiali di biathlon con l’argento nella staffetta mista 4×6 km.

Anterselva si tinge già d’azzurro: nella giornata d’esordio dei Mondiali di biathlon, la staffetta mista 4×6 km regala all’Italia la prima medaglia iridata. Con sei ricariche (2+2+0+2) e nessun giro di penalizzazione Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch chiudono con 15,6 secondi di ritardo alle spalle della Norvegia che ferma il cronometro su 1:02.27.7. Oro quindi per i favoriti Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bø e Johannes Thingnes Bø, già campioni in carica. Sul terzo gradino del podio la Repubblica Ceca che ha avuto la meglio sulla Germania. Per l’Italia è la prima medaglia in un mondiale di casa: nelle edizioni 1975, 1976, 1983, 1997 e 2007 aveva solo sfiorato il podio. Il calendario della manifestazione ora prevede sprint e inseguimento.

Mondiali di biathlon 2020: la classifica della staffetta mista 4×6 km

1. Norvegia 1:02.27.7 (0+7)

2. Italia +15.6 (0+6)

3. Repubblica Ceca +30.8 (0+2)

4. Germania +49.2 (1+10)

5. Ucraina +56.1 (1+7)

6. Russia +59.4 (0+8)

7. Francia +1.08.6 (1+9)

8. Austria +1.39.5 (1+7)

9. Finlandia +1.39.5 (0+10)

10. Svizzera: +1.50.5 (2+14)

