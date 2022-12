Mondiali Ipsc Handgun 2022, le foto delle premiazioni

Sabato 3 dicembre si sono svolte le premiazioni in conclusione dei Mondiali Ipsc Handgun 2022, con molti italiani sul podio: sono ben 15, infatti, i podi conquistati dai nostri tiratori, dei quali ben 10 sono d’oro.

L’evento organizzato in serata ha visto la partecipazione di tutti i tiratori. Visibile la commozione dei nostri atleti che hanno mostrato con orgoglio la bandiera tricolore.

Lady al top e la zampata dei “vecchi leoni”

Da segnalare l’exploit delle tiratrici che hanno conquistato il primo e il terzo posto assoluti in Production Lady, rispettivamente con Camilla Almici e Chiara Neviani.

Da rimarcare anche la prestazione dei nostri “vecchi leoni”, con Adriano Santarcangelo (oro in Standard Senior), Marco Tiberi (oro in Classic Super Senior), Giovanni Zuccolo (bronzo in Production Senior) e Fedele D’Angiolillo (bronzo in Production Optics Senior).

Anche i giovani hanno brillato: il migliore è Vincenzo Mundo, primo assoluto nella Classic Junior.

Sei team d’oro

Molto numerose (otto) le medaglie andate ai team, sei delle quali sono d’oro. In generale, sorprendono le ottime prestazioni dei nostri atleti, tutti non professionisti, che hanno dovuto affrontare atleti professionisti che hanno fatto del tiro dinamico sportivo la loro attività principale.

Ecco una gallery con le foto delle premiazioni.