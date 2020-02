Munizioni in piombo per il tiro, la posizione dell’Issf al convegno Echa

L’Issf è pronta a sostenere che le munizioni in piombo per il tiro abbiano un impatto minimo sull’ambiente.

Le munizioni in piombo per il tiro non hanno impatti negativi sull’ambiente: ne è convinta l’Issf che sosterrà questa posizione nel convegno di Echa in corso a Helsinki.

Echa, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha organizzato l’evento per studiare l’impatto ambientale delle munizioni in piombo. E la Federazione internazionale di tiro ha annunciato quale sarà la propria posizione. Intende argomentarla con i pareri di esperti e ricerche indipendenti da presentare nel corso del convegno. I regolamenti sempre più accurati, i controlli costanti, le nuove tecnologie e la manutenzione delle strutture, è la valutazione dell’Issf, riducono al minimo l’effetto delle munizioni in piombo per il tiro.

L’Issf assicura che, una volta concluso il convegno, renderà noto l’andamento della discussione e le eventuali risoluzioni assunte.

