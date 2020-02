Si accende la fiamma olimpica: la prima tedofora sarà una tiratrice

Oro e bronzo a Rio 2016, la tiratrice greca Anna Korakaki sarà la prima tedofora dei Giochi di Tokyo.

La tiratrice greca Anna Korakaki, 23 anni, oro e bronzo ai Giochi di Rio, sarà la prima tedofora nel viaggio che accompagnerà la fiamma olimpica verso Tokyo. È la prima volta che la torcia appena accesa viene consegnata nelle mani di una donna. La cerimonia tradizionale è in programma a Olimpia tra un mese, il 12 marzo. Dal 26 marzo la torcia lascerà la Grecia e passerà di mano in mano fino al Giappone. Il 24 luglio raggiungerà la sede della cerimonia inaugurale. Per Spyros Capralos, presidente del Comitato olimpico greco, «è un momento storico nella storia dei Giochi. Anna Korakaki si merita di essere la prima tedofora non solo per le due medaglie olimpiche, ma anche per i suoi successi ottenuti negli anni seguenti».

