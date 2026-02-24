L’assemblea elettiva Uits nel salone d’onore del Coni

Il commissario straordinario Walter De Giusti ha integrato la lettera di convocazione specificando che l’assemblea elettiva dell’Uits si terrà nel salone d’onore del Coni.

In seconda convocazione, quella che conta e che è in calendario domenica 24 maggio alle 10, l’assemblea elettiva dell’Uits si terrà nel salone d’onore del Coni (Roma, largo Lauro De Bosis 15): lo prevede il documento firmato da Walter De Giusti, il cui mandato come commissario straordinario Guido Crosetto ha prorogato fino all’insediamento del nuovo presidente. In prima convocazione (sabato 23, ore 9) la sede coincide con gli uffici dell’Uits.

