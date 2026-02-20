Prorogato il mandato di De Giusti come commissario dell’Uits

Il ministro Guido Crosetto ha prorogato l’incarico di Walter De Giusti come commissario straordinario dell’Uits fino all’elezione del nuovo presidente nazionale.

Fino all’insediamento del presidente nazionale (l’assemblea elettiva è in programma nell’ultima decade di maggio), degli organi di revisione e di quelli collegiali, Walter De Giusti continuerà a esercitare i poteri d’amministrazione «ordinaria e straordinaria» come commissario dell’Uits: il ministro Guido Crosetto, infatti, ha firmato il decreto di proroga dell’incarico.

Tra le priorità segnalate per i prossimi tre mesi il decreto elenca «le opportune modifiche statutarie, comprese quelle volte ad armonizzare la duplice natura dell’Uits (sportiva e istituzionale, ndr) e a rimuovere le previsioni non conformi alla legge 14/78, specie per quanto [riguarda] limiti e durata dei mandati degli organi centrali e periferici», e in generale «ogni innovazione necessaria a garantire una gestione economica sana e corretta [anche da parte] delle sezioni [Tsn]».

Al commissario il governo attribuisce un’indennità di carica pari a quella che la normativa riconosce al presidente dell’Uits, che il decreto del 18 dicembre 1999 fissa «nello stipendio iniziale annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità e dell’indennità integrativa speciale, del segretario generale maggiorato del 20%».

Per De Giusti, che ringrazia il ministro «e l’intero comparto per la fiducia rinnovata», l’Uits sta vivendo «un momento delicato», che «diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni richiede il sostegno e la responsabilità di tutti. Solo con uno spirito unitario, lasciando operare chi conosce veramente il tiro a segno, potremo rafforzare lo sport e l’istituzione che rappresentiamo. È il momento di lavorare in silenzio».

