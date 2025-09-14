Nell’8ª Ruger Collector’s series anche una pistola Mark IV 22 45 e un revolver Super Wrangler

Oltre alla carabina 10/22 nell’8ª Collector’s series la Ruger introduce anche una pistola semiautomatica Mark IV 22/45 e un revolver Super Wrangler.

A differenza che nelle sette edizioni passate, nell’8ª Collector’s series la Ruger non ha introdotto soltanto una carabina 10/22 declinata in una versione da collezione in edizione limitata: le fanno compagnia, identico lo stile delle incisioni – foglie di quercia – sull’impugnatura e sulle guancette, anche due armi corte calibro .22 lr, una pistola semiautomatica Mark IV 22/45 e, convertibile anche in .22 magnum, un revolver Super Wrangler.

Per le parti metalliche di entrambe le armi corte la Ruger ha optato per una lega d’acciaio; ed è identica anche la lunghezza della canna, 5,5”, ossia 139,7 millimetri.

Tra i due modelli cambia però tutto il resto: il revolver (279 millimetri, 1.070 grammi, 369 euro), sul cui fusto riluce una finitura Cerakote nera, si carica con sei colpi; sono invece dieci quelli inseribili in ciascuno dei due caricatori della pistola semiautomatica (248 millimetri, 975 grammi, canna bull filettata 1/ 2 x28, 599 euro), per il cui fusto la Ruger ha scelto il polimero.

